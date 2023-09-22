В Армении освободили из-под стражи лидера оппозиционного блока Теваняна

Лидер оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраник Теванян был освобожден из-под стражи, пишет Sputnik Армения. Его задержали утром 22 сентября на акции протеста, а затем доставили в Следственный комитет. По словам Теваняна, которые приводит агентство, его задержали без предъявления каких-либо требований.

Меня утром незаконно подвергли приводу без предъявления каких-либо конкретных требований. Потом выяснилось, что я подвергнут приводу на основе фальшивого рапорта — якобы я не выполнил законного требования полиции, — сказал Теванян.

По словам его адвоката, Теваняна допросили в качестве свидетеля по делу о массовых беспорядках.

Протесты в Ереване не утихают с 19 сентября. В этот день Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Митингующие призывали Пашиняна вмешаться в конфликт, произошли стычки с полицией.

С утра 22 сентября часть людей, устроивших акцию протеста у здания кабмина в Ереване, направились к Следственному комитету, где находился на тот момент Теванян.