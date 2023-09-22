Фигуранта дела о терактах 11 сентября освободили от суда

Военный судья Гуантанамо постановил, что один из пяти обвиняемых в терактах 11 сентября не сможет предстать перед судом из-за своей невменяемости. Об этом сообщает The New York Times.

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У подсудимого Рамзи ибн аль-Шибха диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, связанные с ним психотические проявления и бредовое расстройство. Аль-Шибх должен был предстать перед судом вместе с четырьмя другими обвиняемыми, включая Халида Шейха Мохаммеда, который, как полагают, был организатором терактов 11 сентября 2001 года.

Военный судья, полковник Мэтью МакКолл согласился с выводами врачей, которые в августе заявили, что аль-Шибх слишком сильно психически травмирован, чтобы защитить себя, и «не понимает природу происходящего». Его уголовное преследование будет приостановлено до тех пор, пока его психическое здоровье не восстановится.

Ожидается, что слушания по делу остальных четырех обвиняемых пройдут в соответствии с графиком.

Пятеро мужчин обвиняются в сговоре с целью захвата самолетов в 2001 году, в результате которого погибли почти три тысячи человек в Нью-Йорке, пригороде Вашингтона и Пенсильвании.

Аль-Шибх, 51-летний уроженец Йемена, был арестован в Пакистане в сентябре 2002 года и переведен в Гуантанамо в 2006 году. Адвокаты утверждают, что его «пытало ЦРУ» и аль-Шибх «сошел с ума в результате действий, которые спецслужба называла усиленными методами допроса». Эти методы включали лишение сна, пытку водой и избиения.