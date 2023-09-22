Польский министр рекомендовал Украине отозвать ее иск из ВТО

Министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус порекомендовал украинским властям забрать из ВТО иск против Венгрии, Польши и Словакии, решивших продлить после 15 сентября эмбарго на ввоз украинского зерна.

"Было бы хорошо, если бы Украина отозвала свою жалобу в ВТО", - цитирует министра агентство PAP.

По словам Телуса, Польша не откажется от запрета на ввоз украинских зерновых до тех пор, пока не будет найдено эффективное решение проблемы.

"Мы не откажемся от нашего эмбарго, пока не выработаем общего и конкретного решения, безопасного и эффективного решения, чтобы интересы польского фермера были защищены и чтобы украинское зерно не въезжало в Польшу", - сказал он.