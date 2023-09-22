Название Индии остается прежним после закрытия спецсессии парламента страны

Специальная сессия парламента Индии, которая началась в понедельник, закрыта без рассмотрения вопроса о переименовании страны, о котором писали местные СМИ до начала заседания.

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"Сессия Лок Сабхи (нижней палаты Парламента Индии - прим. "РГ"), которая проходила с 18 сентября, завершена. В общей сложности прошло 4 заседания, продолжительностью около 31 часа", - об этом рассказал в пятницу секретариат нижней палаты парламента.

В ходе сессии был принят законопроект о резервировании для женщин одной трети мест в Лок Cабхе, а также в законодательных собраниях штатов. Кроме того, одним из главных событий завершившейся сессии стала церемония празднования 75-летия парламентаризма в независимой Индии. Это событие было ознаменовано переездом депутатов в новое здание индийского законодательного органа в Нью-Дели, открытое премьер-министром Моди в этом году.

Изначально предполагалось, что заседания будут проходить до 22 сентября включительно, однако парламент закончил работу раньше срока. Это стало известно после того, как верхняя палата Парламента южноазиатской республики Раджья Сабха завершила работу в ночь на пятницу.

Ранее индийское издание Economic Times писало, что на специальной пятидневной сессии парламента может быть вынесено предложение об изменении официального англоязычного название "Индия" на "Бхарат" (название страны на хинди).