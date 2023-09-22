Обзор иноСМИ: «ядовитые» танки для ВСУ и «дрожь в коленках» Трампа

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«Польша делает рискованную ставку, нападая на Украину»

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Правящая в Польше партия «Право и справедливость» (ПиС) «ведет борьбу за свою политическую жизнь в преддверии октябрьских выборов, нацеливаясь против союза страны с Украиной», пишет Politico. Последний удар нанес премьер-министр Матеуш Моравецкий, заявивший, что Варшава прекратила поставки вооружений Киеву, заботясь о собственной армии. Заявления Моравецкого прозвучали в то время, когда отношения между Варшавой и Киевом стали самыми холодными со времени начала украинского кризиса.

Это усиливает впечатление, что ПиС подрывает союз Польши с Украиной ради электоральной выгоды. Как отметил директор аналитического центра Globsec Марцин Заборовский, Моравецкий «не произнес ничего неочевидного, но сказать это в такое время - значит обострить конфликт». Катализатором конфликта является зерно. Польша, Венгрия и Словакия ранее закрыли свои рынки для импорта украинского зерна, утверждая, что им необходимо защитить своих фермеров. Украина в ответ подала иск во Всемирную торговую организацию. Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке из-за «конфликта в расписании». Разворот в отношении Украины «подрывает главную внешнеполитическую победу польского правительства», подчеркивает Politico. После многих лет ожесточенных конфликтов с ЕС решительная поддержка Киева изменила мнение о Варшаве в Брюсселе и Вашингтоне.

У Трампа «дрожат коленки» из-за Украины

Претендент на борьбу за пост президента США Никки Хейли раскритиковала подход ее соперника, экс-президента Дональда Трампа к украинскому кризису, сообщает CNN. Хейли заявила, что у Трампа «дрожат коленки, когда дело касается Украины».

Политик отметила, что ранее Трамп был хорош во внешней политике, но теперь начал отступать от своих принципов. По ее мнению, он был «нужным президентом в нужное время» и «сумел сломать то, что нужно было сломать», но теперь пришло время для другого лидера. CNN отмечает, что Хейли - бывшая соратница Трампа.

«Британские танки для ВСУ могут содержать ядовитый асбест»

Министерство обороны Британии признало, что более двух с половиной тысяч единиц британской военной техники «могут быть пронизаны» потенциально смертельными асбестосодержащими материалами, сообщает Daily Express. Среди потенциально «зараженной» техники - танки Challenger 2, которые были отправлены на Украину, боевые машины пехоты Warrior и бронетранспортеры Bulldog.

Воздействие ядовитого асбеста может оказаться смертельным, оно вызывает мезотелиому (форма рака) и легочный фиброз. Те, кто контактировал с асбестом, могут страдать спустя годы после такого контакта.

В Польше заявили о «самом тяжелом бремени» помощи Украине

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил в своей статье для Politico, что среди всех союзников поляки «взяли на себя самое тяжелое бремя помощи Украине», эквивалентное более чем трем процентам ВВП страны. Это почти в четыре раза больше, чем процент, который тратит на помощь Киеву «богатая Германия», и в десять раз больше, чем у США.

Он отметил, что поддержка Украины отвечает национальным интересам Польши. Министр заверил, что Варшава продолжит поддерживать Киев, но также будет защищать своих фермеров. По его данным, за первые четыре месяца 2023 года в Польшу было ввезено в 600 раз больше украинской пшеницы, чем годом ранее, что привело к сбою на рынке и потерям для польских фермеров. На этом фоне у правительства не было иного выбора, кроме как вмешаться и защитить своих фермеров, введя запрет на импорт украинского зерна, подчеркнул он.

Топливо в Европе подорожало на фоне российского запрета

Россия временно запретила экспорт бензина и дизельного топлива (исключение - экспорт в страны ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию). В ответ на это цены на дизельное топливо в Европе подскочили на пять процентов и превысили тысячу долларов за тонну, сообщает The Guardian.