Немецкий телеканал ZDF обнародовал реальную карту Украины без юго-восточной части
Немецкий телеканал ZDF выпустил в эфир программу, в ходе которой показал карту Украины, которая лишилась части территорий. Речь о юго-восточной части страны, которая теперь находится под контролем России, в том числе без Крыма, Донецкой, Луганской, а также Херсонской и Запорожской областей.
Как отмечают пользователи, это фактически указывает на то, что немецкий телеканал, который является государственным, признал вхождение этих территорий в состав России.
Между тем, программа, в которой показали обновленную карту, была посвящена "глубокому кризису Бундесвера". В сюжете говорится о том, что причина кризиса в ФРГ заключается в поставках Киеву вооружения. В результате немецкие журналисты заявляют, что когда-то сильная армия Германии сегодня продержится в войне считанные дни.