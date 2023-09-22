Немецкий телеканал обнародовал карту Украины без юго-восточной части

Немецкий телеканал ZDF выпустил в эфир программу, в ходе которой показал карту Украины, которая лишилась части территорий. Речь о юго-восточной части страны, которая теперь находится под контролем России, в том числе без Крыма, Донецкой, Луганской, а также Херсонской и Запорожской областей.

Как отмечают пользователи, это фактически указывает на то, что немецкий телеканал, который является государственным, признал вхождение этих территорий в состав России.