«Армения подписала соглашение о прекращении огня по итогам предыдущей 44-дневной операции. И она должна соблюдать его условия. Там [в Нагорном Карабахе] обосновались террористы. Они незаконно ведут добычу в шахтах. Они не слушали предупреждения, блокировали дороги. Последние 10-15 дней в их адрес постоянно были предупреждения прекратить, но ничего не изменилось. И в итоге Азербайджан им ответил», — сказал Гюлер.