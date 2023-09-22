Стало известно о сильной эмоциональности Зеленского на Генассамблее ООН

Президент Украины Владимир Зеленский вел себя очень эмоционально во время частных бесед на Генассамблее ООН, сообщает Bloomberg. При этом украинские лидер критиковал некоторые страны за то, что они медленно поставляют оружие Киеву.

Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален. <...> и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие, — говорится в сообщении.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина получит дополнительные пакеты военной помощи от Вашингтона. Он добавил, что правительство страны практически на регулярной основе предоставляло помощь Киеву в сфере безопасности. При этом он не стал уточнять, что именно входит в пакет.