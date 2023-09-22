Вучич: Сербия намерена развивать связи с США без разрыва отношений с Россией

"Сейчас у Сербии хорошее сотрудничество с США практически во всех областях, мы надеемся, что эти отношения улучшатся в будущем. В то же время Сербия будет высоко ценить традиционную дружбу на всех континентах. Мы гордимся своими хорошими отношениями с нациями Африки, Азии, Латинской Америки. Мы не делим людей на основании цвета кожи или же религиозной принадлежности, поэтому наши отношения с КНР, Республикой Корея, с арабскими и другими мусульманскими странами находятся на позитивном, историческом уровне. Мы также считаем важными свои исторические связи с РФ", - подчеркнул глава сербского государства.