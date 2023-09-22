NYT раскрыла подробности встречи Зеленского и Байдена

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне украинский лидер попросил предоставить Киеву новые ракеты ATACMS, а также пообещал, что украинское контрнаступление продолжится осенью и зимой, несмотря на погоду, сообщает газета The New York Times.

© Газета.Ru

В публикации говорится, что, по словам Зеленского, при контрнаступлении Украина надеется воспользоваться слабостями России. Украинский лидер полагает, что российской армии придется «сделать паузу» из-за потерь.

«Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года»,— сказал он.

Также он полагает, что украинские силы возьмут под свой контроль Бахмут и еще два города, но не назвал, какие. По словам Зеленского, у украинских военных есть «всеобъемлющий план».

Также президент Украины выразил надежду, что Вашингтон предоставит ракеты ATACMS.

В ответ Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что США будут поддерживать Украину, пока продолжаются боевые действия.

Накануне Зеленский назвал одну из основных тем переговоров в США.