Reuters: Президент Турции перепутал цвета ООН с флагом ЛГБТ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке перепутал разноцветные полотна, обозначающие цели устойчивого развития, с флагами ЛГБТ. Об этом пишет Reuters.
По словам турецкого лидера, его беспокоит то, что «в штаб-квартире ООН все в цветах ЛГБТ: ступени и другие места».
«Сколько сейчас представителей ЛГБТ в мире? Люди, которые выступают против них, тоже имеют право быть услышанными», — цитирует Эрдогана издание.
При этом дипломаты ООН предположили, что глава Турции перепутал 17 различных цветов, связанных с Целями устойчивого развития, которые мировые лидеры приняли еще в 2015 году, с цветами «радужной гордости, связанными с правами ЛГБТ».
Эти цвета, украшающие штаб-квартиру, обозначают искоренение голода, крайней нищеты, борьбу с изменением климата и неравенством, а также продвижение гендерного равенства.
Издание отмечает, что генсек ООН поддерживает права ЛГБТ, но в офисе организации «радужных» флагов нет.
Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Нью-Йорке встречу с предпринимателем Илоном Маском. В ходе переговоров президент призвал бизнесмена построить в республике завод Tesla. Кроме того, в беседе зашла речь о возможном сотрудничестве Анкары и компании SpaceX, принадлежащей миллиардеру, в рамках космической программы Турции.