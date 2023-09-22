Президент Турции перепутал цвета ООН с флагом ЛГБТ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе посещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке перепутал разноцветные полотна, обозначающие цели устойчивого развития, с флагами ЛГБТ. Об этом пишет Reuters.

По словам турецкого лидера, его беспокоит то, что «в штаб-квартире ООН все в цветах ЛГБТ: ступени и другие места».

«Сколько сейчас представителей ЛГБТ в мире? Люди, которые выступают против них, тоже имеют право быть услышанными», — цитирует Эрдогана издание.

При этом дипломаты ООН предположили, что глава Турции перепутал 17 различных цветов, связанных с Целями устойчивого развития, которые мировые лидеры приняли еще в 2015 году, с цветами «радужной гордости, связанными с правами ЛГБТ».

Эти цвета, украшающие штаб-квартиру, обозначают искоренение голода, крайней нищеты, борьбу с изменением климата и неравенством, а также продвижение гендерного равенства.

Издание отмечает, что генсек ООН поддерживает права ЛГБТ, но в офисе организации «радужных» флагов нет.