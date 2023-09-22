Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что его преемница на посту главы государства Майя Санду в течение полутора лет планирует отказаться от нейтрального статуса республики ради вступления в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вероятно, что президент Майя Санду и партия «Действие и солидарность» сделают все, чтобы в ближайшее время — год-полтора — Молдавия изменила конституцию и отказалась от нейтрального статуса…», — заявил бывший президент.

По его словам, у Санду стоит задача от тех, кто «контролирует ее из-за рубежа», чтобы Кишинев стал частью Североатлантического альянса. Додон призвал действующую власть отказаться от подобного развития событий.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США.

В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной. В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытки «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».