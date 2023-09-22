Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября встретился с представителями Конгресса США и призвал их расширить поддержку Киева. Американские СМИ рассказали, что во время второго визита Зеленского в Конгресс его ожидал «совсем другой прием» (первый визит состоялся в декабре 2022 года).

Зеленский встретился и с Сенатом, и с Палатой представителей, и у сенаторов он получил более теплый прием, пишет The Hill. Все сто сенаторов приветствовали Зеленского и «продемонстрировали почти единодушную поддержку».

В Палате представителей Зеленский встретился со спикером Кевином Маккарти (республиканец от Калифорнии) и группой конгрессменов. Член палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от Калифорнии) рассказала, что на этой встрече Зеленский «выразил благодарность и представил видение, план и просьбу о поддержке народа Украины».

Маккарти отклонил просьбу Зеленского выступить с обращением к Конгрессу, заявив, что у конгрессменов «нет времени». Во время декабрьского визита Зеленскому позволили произнести речь, напоминает The Hill. Маккарти подчеркнул, что к главе Украины относились «точно так же», как к лидерам Великобритании и Италии во время предыдущих визитов.

Визит Зеленского произошел в то время, когда американская помощь Киеву в сфере безопасности подходит к концу. Зеленский надеется, что Конгресс одобрит пакет помощи на 24 миллиарда долларов, запрошенный президентом США Джо Байденом. Но законодатели Республиканской партии «все более и более скептически настроены по отношению к дополнительной помощи Украине», отмечает The Hill.

Зеленский снова отправился на Капитолийский холм, чтобы попросить об увеличении помощи США, только на этот раз политический ландшафт изменился, отмечается в статье CNN.

Год назад Зеленского в Конгрессе ожидал «совсем другой прием». Демократы контролировали Палату представителей, и общественная поддержка Украины была выше.

«Первое, что я вам скажу - сейчас в Палате представителей нет денег для Украины. Откровенно говоря, сейчас для него не лучшее время здесь находиться», - заявил член палаты представителей от Флориды Байрон Дональдс.

При этом Зеленский «принес мрачное предупреждение» Конгрессу. По словам сенатора Чака Шумера, демократа от Нью-Йорка и лидера большинства, Зеленский заявил сенаторам, что Украина проиграет, если не получит помощь, пишет The New York Times. Однако опросы общественного мнения показывают растущую усталость американского общества от украинского кризиса, а десятки республиканцев выступают против последней просьбы Байдена о 24 миллиардах, подчеркивает газета.

Сам Зеленский заявил, что получил от Маккарти заверения, что Палата представителей продолжит венную поддержку Украины.

Конгресс уже одобрил выделение 113 миллиардов долларов на военную, экономическую, гуманитарную и другую помощь Украине. 21 сентября Байден объявил о новом пакете военной помощи на 325 миллионов долларов, включающем «значительный потенциал для противовоздушной обороны».