Азербайджан допустил амнистию для сдавших оружие карабахцев

В Баку допускают объявление амнистии для военных формирований Нагорного Карабаха. Об этом заявил Reuters советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев.

По его словам, власти Азербайджана готовы рассмотреть вопрос амнистии для тех карабахских военных, которые сложат оружие.

«Даже в отношении бывших военных и участников боевых действий. Даже для них мы предусматриваем амнистию или также намекаем на амнистию», - пояснил Гаджиев.

При этом он подчеркнул, что некоторые карабахские военнослужащие сделали публичные заявления о том, что продолжат сопротивление и даже начали «уходить в лес».

«Но мы не считаем это большой проблемой. Конечно, это вызовет определенные трудности, но не масштабные», - отметил советник президента Азербайджана по внешней политике.

Хикмет Гаджиев также заверил, что Азербайджан хочет мирной реинтеграции карабахских армян, заявив, что в регион в ближайшее время будут доставлены три партии гуманитарной помощи.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. Днем 20 сентября стало известно, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Среди условий — полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.