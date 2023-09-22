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В Азербайджане допустили амнистию для военных Нагорного Карабаха

В Баку допускают объявление амнистии для военных формирований Нагорного Карабаха. Об этом заявил Reuters советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев.

Азербайджан допустил амнистию для сдавших оружие карабахцев
© ТАСС

По его словам, власти Азербайджана готовы рассмотреть вопрос амнистии для тех карабахских военных, которые сложат оружие.

«Даже в отношении бывших военных и участников боевых действий. Даже для них мы предусматриваем амнистию или также намекаем на амнистию», - пояснил Гаджиев.

При этом он подчеркнул, что некоторые карабахские военнослужащие сделали публичные заявления о том, что продолжат сопротивление и даже начали «уходить в лес».

«Но мы не считаем это большой проблемой. Конечно, это вызовет определенные трудности, но не масштабные», - отметил советник президента Азербайджана по внешней политике.

Хикмет Гаджиев также заверил, что Азербайджан хочет мирной реинтеграции карабахских армян, заявив, что в регион в ближайшее время будут доставлены три партии гуманитарной помощи.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. В Степанакерте сообщили о ракетно-артиллерийских ударах по всей линии соприкосновения. Днем 20 сентября стало известно, что при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Среди условий — полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.

В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации, в котором отметил, что жители Нагорного Карабаха в скором времени увидят «изменения к лучшему». Он также заверил, что Баку берет на себя обязательство обеспечивать все права армян, которые проживают в регионе.

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