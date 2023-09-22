В Ереване облили краской здание посольства России
Здание посольства России в Ереване облили краской, сообщает Minval.az. На кадрах видно, как двое мужчин подбегают к ограждению, держа пакеты с красной краской за спиной.
Во вторник, 19 сентября, в Ереване во время антиправительственной акции протестующие заблокировали вход в посольство России. Большое скопление людей собралось как у главного входа в здание, так и на заднем дворе.
В то же время протестующие пытались штурмовать здание правительства на центральной площади в Ереване. Они требовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна, скандируя: «Никол — предатель!», «Стыдно!» и другие лозунги.