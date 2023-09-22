В Ереване облили краской здание посольства России

Здание посольства России в Ереване облили краской, сообщает Minval.az. На кадрах видно, как двое мужчин подбегают к ограждению, держа пакеты с красной краской за спиной.

Во вторник, 19 сентября, в Ереване во время антиправительственной акции протестующие заблокировали вход в посольство России. Большое скопление людей собралось как у главного входа в здание, так и на заднем дворе.