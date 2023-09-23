Нарушение режима прекращения огня зафиксировали в Карабахе

Одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Мардакертском районе в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил (ВС) Азербайджана. Командование российского миротворческого контингента вместе с азербайджанской стороной и представителями Карабаха проводят разбирательство по факту инцидента.

19 сентября Азербайджан начал локальные "антитеррористические мероприятия" на территории Нагорного Карабаха.

Уполномоченный по правам человека в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике Гегам Степанян заявил, что в результате операции погибли 32 человека, в том числе дети.

20 сентября Азербайджан и Нагорный Карабах договорились о полном прекращении боевых действий. Президент страны Ильхам Алиев сообщил, что за сутки военной операции в Карабахе Баку достиг всех поставленных целей.