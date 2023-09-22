В проливе Дарданеллы временно заблокировано движение кораблей
Пролив Дарданеллы временно не пропускает суда из-за проблем с танкером, у которого сломался двигатель. Об этом информирует турецкий телеканал A Haber.
"Буксиры "КУРТАРМА-13" и "КУРТАРМА-15" Главного управления береговой безопасности министерства транспорта и инфраструктуры были немедленно направлены на место происшествия к 183-метровому танкеру SAPPHO, у которого во время плавания из Стамбула в Грецию в Дарданеллах отказал двигатель", - сообщает A Haber.
Известно, что танкер не в состоянии самостоятельно плыть дальше из-за неисправного двигателя, поэтому буксиры оттащат корабль в безопасное место и устранят возникший затор в Дарданеллах.