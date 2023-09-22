Азербайджан допустил амнистию для сдавших оружие карабахцев

Азербайджан рассматривает возможность амнистии для сдавших оружие карабахцев
Азербайджанские власти поднимут вопрос амнистии для сдавших оружие карабахских армян. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.
— Даже в отношении бывших... комбатантов, если их можно так классифицировать..., мы рассматриваем возможность амнистии или также ссылаемся на амнистию, — сказал он.
В беседе с Reuters азербайджанский чиновник подчеркнул, что некоторые армяне отказались от капитуляции и планируют продолжить сопротивление.
Во вторник, 19 сентября, президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил начать контртеррористическую операцию на территорию Карабаха. Планировалось, что в рамках боевых действий удастся достичь обеспечения положений трехстороннего заявления и восстановления конституционного строя закавказской республики.
Военные действия завершились на следующий день — власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики капитулировали перед официальным Баку. Карабахские армяне согласились выполнить следующие условия: полный вывод и разоружение внутренних вооруженных формирований, сдача оружия и тяжелой техники Армении.