Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

«Буксиры Главного управления береговой безопасности министерства транспорта и инфраструктуры были немедленно направлены на место происшествия к 183-метровому танкеру SAPPHO, у которого во время плавания из Стамбула в Грецию в Дарданеллах отказал двигатель», - говорится в сообщении.