Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов

В проливе Дарданеллы приостановили судоходство
Движение судов в проливе Дарданеллы временно приостановлено из-за поломки танкера. Об этом пишет турецкий телеканал A Haber.
«Буксиры Главного управления береговой безопасности министерства транспорта и инфраструктуры были немедленно направлены на место происшествия к 183-метровому танкеру SAPPHO, у которого во время плавания из Стамбула в Грецию в Дарданеллах отказал двигатель», - говорится в сообщении.
По данным издания, движение судов в проливе было приостановлено в направлении юг-север.
Ранее пролив Дарданеллы был полностью закрыт для движения судов в обе стороны из-за крупного лесного пожара, бушевавшего в провинции Чанаккале на северо-западе Турции. Корабли временно не могли переходить из Эгейского в Мраморное море.
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