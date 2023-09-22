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В проливе Дарданеллы приостановили движение из-за поломки танкера

Движение судов в проливе Дарданеллы приостановлено в обоих направлениях из-за поломки судна. Об этом сообщает телеканал NTV.

В проливе Дарданеллы приостановили движение
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Танкер Sappho протяженностью 183 м под флагом Либерии находится в устье пролива на выходе из Мраморного моря в Эгейское. Он не может продолжать движение на собственных двигателях из-за поломки. К судну направлены буксиры береговой охраны Турции, которые отведут судно в безопасное место с основного маршрута пересечения канала.

Танкер следует из Стамбула в порт Каламата.