В проливе Дарданеллы приостановили движение

Танкер Sappho протяженностью 183 м под флагом Либерии находится в устье пролива на выходе из Мраморного моря в Эгейское. Он не может продолжать движение на собственных двигателях из-за поломки. К судну направлены буксиры береговой охраны Турции, которые отведут судно в безопасное место с основного маршрута пересечения канала.