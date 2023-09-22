Второе судно покинуло украинский порт по альтернативному коридору

Судно Aroyat, зашедшее в порт Черноморск по так называемому альтернативному зерновому коридору Киева в Черном море, покинуло гавань с 17,6 тыс. тонн пшеницы. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

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"Судно Aroyat под флагом Палау с 17,6 тыс. тонн украинской пшеницы для Египта вышло из порта Черноморск. Это второе судно, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов для входа в порт Черноморск с целью экспорта агропродукции для стран Азии", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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По его словам, экипаж судна состоит из граждан Азербайджана, Албании, Бельгии, Египта и Турции. Кубраков напомнил, что перед этим балкер Resilient Africa вывез из Черноморска 3 тыс. тонн пшеницы. Балкеры Aroyat и Resilient Africa зашли в порт Черноморск 16 сентября.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный.

При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки.

После этого из украинских портов вышли еще четыре балкера.