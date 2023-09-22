Протестующие перекрыли центральный проспект в Ереване

Протестующие, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрыли проспект Мясникяна, связывающий центр Еревана с районами на окраинах и ведущей в Грузию межгосударственной дорогой. Об этом заявила депутат парламента страны от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян, цитирует РИА Новости.

Кроме того, по ее словам, образовались заторы. Участники протестной акции заблокировали и другие улицы, добавила она.

Ранее Пашинян по случаю Дня независимости обратился к соотечественникам и посетовал на переживаемые Арменией тяготы. Премьер заявил, что народ его страны живет в трудные времена и испытывает «невыразимые физические и психологические страдания».