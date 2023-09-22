В Армении задержали одного из лидеров оппозиции Теваняна

Специальные силы полиции "Красные береты" рано утром задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна, после того как политик с единомышленниками перекрыл улицу в центре Еревана.

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Видео его задержания выложили в соцсетях его сторонники.