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Полиция Армении задержала одного из лидеров оппозиции Андраника Теваняна

Специальные силы полиции "Красные береты" рано утром задержали одного из лидеров оппозиции Армении Андраника Теваняна, после того как политик с единомышленниками перекрыл улицу в центре Еревана.

В Армении задержали одного из лидеров оппозиции Теваняна
© Sputnik/РИА Новости

Видео его задержания выложили в соцсетях его сторонники.

С раннего утра в Ереване перекрываются улицы, полиция уже начала задержания оппозиционных активистов. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, здание кабмина оцеплено плотным кордоном полиции, там ожидается заседание правительства под председательством премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция намерена заблокировать здание и не допустить провести заседание кабмина.