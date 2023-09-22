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Захарова назвала враньем речь фон дер Ляйен о трагедии Хиросимы и обвинениях в адрес РФ

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Она напомнила речь председателя ЕК во время вручения наград Атлантического совета, одним из лауреатов которого в этом году был избран премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фон дер Ляйен произнесла речь в его честь, похвалила за поддержку Киева и противостояние России.

Глава ЕК вспомнила, что Фумио Кисида родом из Хиросимы, где у него во время ядерной бомбардировки в 1945 году погибли родственники.

Захарова обратила внимание на то, что Фон дер Ляйен ни слова не сказала насчет того, что ядерную бомбу на города Японии бросили именно США. Более того — она в своей речи обвинила в трагедии Хиросимы Россию, отмечает представитель министерства иностранных дел РФ. Глава ЕК указала, что РФ вновь угрожает использовать ядерное оружие, и назвала эти действия «опасными и непростительными».

«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула фон дер Ляйен», — считает Захарова.

Лавров призвал Гутерриша не втягивать ООН в политизированные инициативы по Украине

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша не втягивать представителей различных структур ООН в инициативы по Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

«В адрес Гутерриша обращен призыв предотвращать втягивание представителей ооновских структур в политизированные инициативы в контексте украинского кризиса», — говорится в сообщении. Также дипломаты обратили внимание на обещание Гутерриша «воздерживаться от участия в начинаниях, не предполагающих участия всех сторон».

ВС РФ уничтожили на купянском направлении американские гаубицы, ЗРК Avenger и самоходку

Две гаубицы M777, самоходная артиллерийская установка Paladin, а также зенитный ракетный комплекс (ЗРК) американского производства Avenger были уничтожены российским ивойсками на купянском направлении при помощи буксируемой гаубицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергея Зыбинского.

«Общие потери противника составили более двух взводов живой силы, два миномета, пункт боепитания, четыре пикапа», — доложил Зыбинский.

В посольстве РФ заявили о готовности США поставлять Украине самое опасное оружие

США готовы поставлять Киеву самые опасные вооружения, чтобы «поддержать на плаву провалившееся контрнаступление». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал посольства РФ в Вашингтоне

Российские дипломаты указали, что никого уже не удивляет безостановочная накачка Вашингтоном своих союзников в Киеве деньгами и оружием. Администрация США не смогла отказать «подопечному, уничтожающему собственный народ», напротив — Вашингтон пообещал поставлять Киеву самую опасную продукцию военного назначения. В сообщении подчеркивается, что все эти меры необходимы, чтобы «хоть как-то поддержать на плаву провалившееся контрнаступление».

Большинство экспертов в США согласны с тем, что войска Украины не добились поставленных задач, а контрнаступление провалилось.

Завотделом ЦК ТПК заявил, что визит Ким Чен Ына в РФ изменил политическую ситуацию в мире

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию вывел отношения двух стран на «новую стратегическую высоту» и «кардинально изменил мировую политическую обстановку». Такое заявление сделал заведующий отделом ЦК ТПК Ким Сон Нам, сообщает ТАСС.

Уточняется, что в докладе было проанализировано значение визита Ким Чен Ына в РФ, также шла речь «о перспективных планах развития отношений». Поэтому Политбюро ЦК ТПК признало, что визит в РФ помог добиться желаемых результатов, и поздравило с этим Ким Чен Ына.