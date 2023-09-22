Премьер-министр Трюдо сообщил о визите Зеленского в Канаду

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет с визитом в Канаду 21–22 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

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"Премьер-министр Трюдо встретится с Зеленским, чтобы подтвердить, что Канада продолжает оказывать военную, экономическую, гуманитарную поддержку и поддержку развития Украине", – указано в сообщении.

В Оттаве пройдет церемония подписания соглашения, которое призвано укрепить дальнейшие экономические связи между Канадой и Украиной. Зеленский также выступит с обращением к канадскому парламенту. Впоследствии Трюдо и Зеленский отправятся в Торонто, где их ожидает встреча с лидерами канадского бизнеса с целью укрепления инвестиций частного сектора в будущее Украины. Ранее Трюдо заявил о готовности помогать Киеву "сколько потребуется", потому что Россия "не должна победить".