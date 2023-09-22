Иранский дипломат заявил, что США не должны удивляться радости от краха гегемонии

Иранский дипломат, советник иранской переговорной группы Мохаммад Маранди заявил, что США не должны удивляться радости от краха гегемонии Вашингтона , сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети дипломата.

Он привел в пример ситуацию с гражданской войной в Сирии, где Иран, Россия и Китай поддерживают и помогают Дамаску бороться против террористов, а США - создают сепаратистские движения, незаконно держат свои вооруженные силы на территории страны и контрабандой вывозят природные ресурсы.