В Китае предложили в ООН бойкотировать односторонние санкции

Китай предлагает международному сообществу бойкотировать односторонние санкции, которые наносят серьезный урон международным отношениям. Об этом заявил в четверг вице-председатель КНР Хань Чжэн.

"Противозаконные односторонние санкции серьезно подрывают гармонию и стабильность в международных отношениях, - подчеркнул он на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН . - Члены мирового сообщества должны сообща объявить этому бойкот".

Как заявил Хань Чжэн, Пекин против гегемонии и политики силового принуждения. Он напомнил, что нужно уважать суверенитет всех стран, указав на важность соблюдения Устава ООН.