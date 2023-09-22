Зеленский: новый пакет помощи США является тем, что было нужно Украине

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет помощи от Соединенных Штатов - это то, что нужно Украине. Об этом он сообщил во время встречи с президентом США Джо Байденом , передает ТАСС.

"Это именно то, что необходимо нашим солдатам", - сказал он.

При этом украинский лидер не упомянул тактические ракеты ATACMS, о которых Украина просила США. 22 сентября Байден заявлял, что утвердил новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, в него войдут вторая батарея ПВО Hawk, а также пусковые установки и системы перехвата. Американский лидер также говорил, что первый танк Abrams производства Соединенных Штатов на следующей неделе поступит на Украину.