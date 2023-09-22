Зеленский: новый пакет помощи США является тем, что было нужно Украине
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что новый пакет помощи от Соединенных Штатов - это то, что нужно Украине. Об этом он сообщил во время встречи с президентом США Джо Байденом, передает ТАСС.
"Это именно то, что необходимо нашим солдатам", - сказал он.
При этом украинский лидер не упомянул тактические ракеты ATACMS, о которых Украина просила США. 22 сентября Байден заявлял, что утвердил новый пакет военной помощи Вооруженным силам Украины. По его словам, в него войдут вторая батарея ПВО Hawk, а также пусковые установки и системы перехвата. Американский лидер также говорил, что первый танк Abrams производства Соединенных Штатов на следующей неделе поступит на Украину.
Кроме того, он же сообщал об отсутствии альтернативы продолжению военной помощи Украине, которую ей оказывает Вашингтон.