Эрдоган заявил, что конфликт в Карабахе не касается властей Армении
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе не имеет никакого отношения к руководству Армении и лично премьеру Николу Пашинян, а выборы якобы лидера НКР послужили поводом для беспокойства и Еревана, и Баку. Такое мнение выразил лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
«Последние события не связаны с Пашиняном и с Арменией, они связаны с мародерскими армянскими группировками в Карабахе. Их попытка провести выборы так называемого президента серьезно обеспокоили и Пашиняна, и Азербайджан», — сказал он, добавив, что Азербайджан по итогу посчитал эти группировки угрозой, так как своими действиями они подливали масла в огонь конфликта.
Эрдоган заявил, что проживающие в Карабахе армяне попытались усугубить ситуацию, игнорируя многочисленные предупреждения, а потому Баку в ответ провел операцию. Лидеру Турции сообщили, что Баку ударил «примерно по 90 важным позициям» и быстро завершил начатое.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями» для восстановления конституционного строя. Спустя сутки между сторонами конфликта была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия — разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха.