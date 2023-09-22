Эрдоган заявил, что конфликт в Карабахе не касается властей Армении

«Последние события не связаны с Пашиняном и с Арменией, они связаны с мародерскими армянскими группировками в Карабахе. Их попытка провести выборы так называемого президента серьезно обеспокоили и Пашиняна, и Азербайджан», — сказал он, добавив, что Азербайджан по итогу посчитал эти группировки угрозой, так как своими действиями они подливали масла в огонь конфликта.