В Китае указали на единственный путь к разрешению конфликта на Украине

Единственное решение конфликта на Украине — прекращение огня и начало мирных переговоров Москвы и Киева. Пекин поддерживает все усилия, направленные на прекращение боевых действий и деэскалацию ситуации, и готов продолжать играть свою роль. Такое заявление сделал заместитель председателя КНР Хань Чжэн, передает РИА Новости.

Он указал, что диалог и общение — важные средства достижения международного сотрудничества в сфере безопасности, и с то же самое можно сказать и в ситуации конфликта между странами.

«Прекращение огня и начало мирных переговоров — единственный путь к решению украинского кризиса. Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное решение этой проблемы, и продолжит играть конструктивную роль в достижении мира», — подчеркнул Хань Чжэн в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.