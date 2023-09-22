В ООН прокомментировали предложение отправить в Карабах миссию организации

Отправить миротворческую миссию ООН в Нагорный Карабах, к чему на заседании Совета Безопасности призвал глава МИД Армении Арарат Мирзоян, можно только по решению Совета Безопасности ООН. Об этом заявил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос ТАСС.