Ким Чен Ын дал задание укрепить сотрудничество КНДР и России

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился принять меры для укрепления сотрудничества между КНДР и Россией, об этом сообщает радиостанция «Голос Кореи». По ее информации, это распоряжение глава государства отдал во время участия в XVI заседании политбюро ЦК ГРК восьмого созыва, оно прошло 20 сентября.

Ким Чен Ын распорядился принимать активные конструктивные меры, нацеленные на дальнейшее укрепление традиционного корейско-российского добрососедства и сотрудничества, активизацию двусторонних отношений во всех сферах и их развитие в новую стадию, — говорится в радиосообщении.

Ранее лидер КНДР посетил Россию, это произошло впервые с 2019 года. 12 сентября его спецпоезд прибыл на российскую приграничную станцию Хасан, затем отправился в Амурскую область, где Ким Чен Ын встретился с Путиным на космодроме Восточный.

16 сентября Ким Чен Ын приехал в Приморье. Там глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ознакомил его с современными самолетами Воздушно-космических сил РФ и представил российский ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31. 17 сентября Ким Чен Ын посетил Дальневосточный федеральный университет.