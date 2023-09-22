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«Голос Кореи»: визит Ким Чен Ына в Россию изменил мировую политическую обстановку

В КНДР на очередном заседании Политбюро ЦК ТПК заявили, что визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию «кардинально изменил мировую политическую обстановку».

«Голос Кореи»: визит Ким Чен Ына в Россию изменил мировую политическую обстановку
© ТАСС

Об этом информирует «Голос Кореи».

По данным госрадио, данный визит также поднял корейско-российские отношения «на новую стратегическую высоту» согласно требованиям нового времени.

Ранее Ким Чен Ын в завершение визита в Россию выразил признательность за гостеприимство.

Также сообщалось, что Россия будет развивать сотрудничество с КНДР, несмотря на санкции.