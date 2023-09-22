«Голос Кореи»: визит Ким Чен Ына в Россию изменил мировую политическую обстановку

В КНДР на очередном заседании Политбюро ЦК ТПК заявили, что визит северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию «кардинально изменил мировую политическую обстановку».

Об этом информирует «Голос Кореи».

По данным госрадио, данный визит также поднял корейско-российские отношения «на новую стратегическую высоту» согласно требованиям нового времени.

Ранее Ким Чен Ын в завершение визита в Россию выразил признательность за гостеприимство.