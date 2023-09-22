ВС России поразили завод по производству танков в Харькове

ВС России нанесли ракетный удар по Харьковскому заводу транспортного машиностроения имени В. А. Малышева, где производят и ремонтируют танки для ВСУ. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на товарищей.

По его словам, ракетами был атакован Слобдской район Харькова, в котором располагаются складские помещения заводов Малышева и Фрунзе. Всего было зафиксировано шесть взрывов.

"Третий из них был с большим выхлопом пламени и, по свидетельству харьковчан, было облако дыма вместе с искрами", - уточнил Малышев.

Ранее харьковское подполье заметило передвижение техники и грузов на эти склады, после чего передало информацию российскими войскам.

Добавим, что в Сети также расходится видео поражения одного их цехов бронетанкового завода ОТРК "Искандер".