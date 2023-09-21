Армения призвала ООН направить миссию в Нагорный Карабах

Совбезу Организации Объединенных Наций необходимо срочно направить миссию в Нагорный Карабах, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Миссия должна оценить гуманитарную ситуацию в этом регионе, сказал глава ведомства, передает РИА «Новости».

Также МИД Армении потребовал от ООН, чтобы миротворческие силы под мандатом Организации обеспечивали стабильность и безопасность в Карабахе. Ведомство подчеркнуло, что «карательные действия» Азербайджана против военных и политических деятелей региона должны быть исключены.

В начале недели Азербайджан провел военную операцию в Нагорном Карабахе. По данным омбудсмена Армении, погибли 32 человека и более 200 пострадали. У поселка Джанятаг обстрелу подвергся автомобиль с миротворцами из России, они погибли.