Байден дважды рассказал одну и ту же историю

Президент США Джо Байден с перерывом в несколько минут практически дословно повторил уже рассказанную историю на мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию на пост главы государства. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на расшифровку его речи.

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Мероприятие состоялось накануне в Нью-Йорке в частной резиденции, на которую допустили только пул Белого дома. В ходе выступления Байден рассказал, как решил стать президентом. После работы на посту вице-президента в администрации Барака Обамы он не планировал баллотироваться на пост главы государства, однако на него повлияло выступление ультраправых в августе 2017 года в Шарлотсвилле, штат Виргиния.

Через несколько минут Байден вернулся к этой истории и повторил ее снова.