Ливан заявил о дружеских отношениях с Россией

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что его страна сохраняет дружеские отношения с Россией . Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Абдалла Бу Хабиб сделал во время 69-ой Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Россия остается и продолжит быть дружеской для Ливана страной <...> мы почти всегда с Россией на международной арене», – заявил он.

Министр также добавил, что отношения между Ливаном и Россией остаются дружескими, в том числе и на уровне правительств. При этом Абдалла Бу Хабиб уверен, что министерства обоих государств должны обсудить перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.