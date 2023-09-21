$96.08-0.54102.36-1.01

Ливан заявил о дружеских отношениях с Россией

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что его страна сохраняет дружеские отношения с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ливан заявил о дружеских отношениях с Россией
© globallookpress.com

Такое заявление Абдалла Бу Хабиб сделал во время 69-ой Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Россия остается и продолжит быть дружеской для Ливана страной <...> мы почти всегда с Россией на международной арене», – заявил он.

Министр также добавил, что отношения между Ливаном и Россией остаются дружескими, в том числе и на уровне правительств. При этом Абдалла Бу Хабиб уверен, что министерства обоих государств должны обсудить перспективы дальнейшего углубления сотрудничества.

Ранее Ливан потребовал от ООН решения проблемы сирийских беженцев.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости