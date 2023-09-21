Делегация Израиля покинула зал заседаний ГА ООН во время выступления Аббаса

Свою речь он целиком посвятил палестино-израильскому конфликту, обрушившись с острой критикой на Израиль за его политику в отношении палестинцев.

"Пока я стою здесь перед вами, израильское расистское ультраправое правительство продолжает нападать на наш народ", - утверждал Аббас, добавив, что израильская сторона якобы без объяснения причин отказывается передать Палестине тела по меньшей мере 600 палестинцев.

Днем ранее израильская делегация вышла из зала во время выступления с трибуны Генассамблеи президента Ирана Эбрахима Рахими. При этом постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, встав со своего места, спустился по рядам и развернул плакат с лозунгом в защиту прав иранских женщин. Дипломата затем вывели из зала заседаний сотрудники охраны штаб-квартиры ООН.