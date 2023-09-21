Вучич в ответ на критику России Западом напомнил о нарушении Устава ООН в Косове

Сербский лидер Александр Вучич в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что Запад нарушил в Косове правила ООН и напал на Сербию и при этом пытается обвинять Россию в аналогичных действиях.

Он подчеркнул, что практически все крупные страны Запада грубо нарушили Устав ООН и резолюцию 1244 Совбеза организации.

«Впервые в истории человечества 19 сильнейших стран приняли решение без участия и какого-либо решения Совбеза ООН жестоко напасть на суверенную страну в Европе», — сказал Вучич.

По его словам, страны Запада, осуждая действия российской стороны на Украине, забывают об аргументах, которые они использовали для нападения на Сербию.