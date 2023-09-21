В ООН призвали к немедленному прекращению огня в Карабахе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня в Карабахе и соблюдению принципов международного гуманитарного права, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление его официального представителя Стефана Дюжаррика. В беседе с журналистами он подчеркнул, что генсек обеспокоен сложившейся в регионе ситуацией.

Генеральный секретарь крайне обеспокоен применением военной силы в регионе. <...> Он самым решительным образом призывает к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации и более строгому соблюдению режима прекращения огня 2020 года и принципов международного гуманитарного права, — заявил Дюжаррик.

Особое внимание генсек Организации Объединенных Наций также обратил на гуманитарную ситуацию в Карабахе. Он призывает обеспечить доступ международных гуманитарных организаций к нуждающимся в помощи людям, а также переориентировать усилия по укреплению доверия для обеспечения долгосрочного мира в регионе.