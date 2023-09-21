Белый дом признал, что просит Конгресс о неограниченной помощи Киеву

"Поясню, что запрос на дополнительное финансирование, который мы направили на [Капитолийский] холм, был на период от конца текущего финансового года до конца календарного года, по сути, с 30 сентября до конца года. Так что нет конкретной суммы в долларах, которая необходима на все время. Нам нужно финансирование для продолжения", - сказал он.