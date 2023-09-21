Белый дом попросил конгресс согласовать помощь Украине к октябрю
Запрошенные Белым домом 24 миллиарда долларов на помощь Украине конгрессу нужно согласовать до 1 октября. Об этом сообщил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает «РИА Новости».
«Дополнительный пакет помощи, согласование которого мы просим у конгресса, касается срока с конца финансового года, 31 сентября, до конца календарного года. Нас устроит даже если конгресс поддержит сокращенный пакет на меньшую сумму», — сказал он.
По словам Салливана, необходимо, чтобы «средства продолжали поступать», поскольку их отсутствие приведет к перебоям в поставках.
Ранее группа американских законодателей выступила против отправки Украине очередной помощи в размере 24 миллиардов долларов из-за «неясной стратегии» Белого дома в этом вопросе.