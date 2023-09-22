Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине, включающий ПВО
Президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине, в него войдут ПВО, снаряды, артиллерия и противотанковые орудия.
Об этом, как информирует РИА Новости, он сообщил по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.
«Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине», — сказал американский лидер.
Также Байден отметил, что танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе.