Шора обвинили в попытке незаконного финансирования партий в Молдавии
Молдавская прокуратура обвинила находящегося в розыске политика Илана Шора в попытке незаконного финансирования политических партий в стране. Об этом сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры республики Вероника Драгалин, передает «РИА Новости».
«После того, как партия "Шор" была объявлена вне закона, Илан Шор и его ОПГ выдвинули план поддерживать открыто и из тени другие политические партии, чтобы иметь как можно больше кандидатов на местных выборах этой осенью, а затем получить поддержку и выиграть места в парламенте, чтобы иметь влияние в виде депутатов, действующих в интересах самого Шора», — заявила Драгалин.
По ее словам, одной из таких сил стала партия «Возрождение». Драгалина отметила, что установить данный факт удалось в ходе тайного расследования прокуратуры, которое длилось четыре месяца. Оно выявило, что Шор вместе с депутатами Александром Нестеровским и Ириной Лозован пытался завербовать человека, который бы возглавил одну из партий, и подкупить мэра города Окница.
Ранее сообщалось, что в Молдавии провели 20 обысков в домах председателя партии «Возрождение» Натальи Параски и других членов политформирования по делу об их незаконном финансировании.