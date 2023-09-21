Шора обвинили в попытке незаконного финансирования партий в Молдавии

«После того, как партия "Шор" была объявлена вне закона, Илан Шор и его ОПГ выдвинули план поддерживать открыто и из тени другие политические партии, чтобы иметь как можно больше кандидатов на местных выборах этой осенью, а затем получить поддержку и выиграть места в парламенте, чтобы иметь влияние в виде депутатов, действующих в интересах самого Шора», — заявила Драгалин.