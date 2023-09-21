Президент Мексики не примет участия в саммите АТЭС в США
Мексика не примет участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества из-за его повестки и представителей Перу. Такое заявление сделал мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает «РИА Новости».
«Я не собираюсь присутствовать в Сан-Франциско, потому что у нас нет отношений с Перу и там рассматривают вопросы Азиатско-Тихоокеанского региона, мы не хотим в этом участвовать, при всем уважении», — сказал он.
Напомним, что АТЭС является торгово-экономическим форумом. В него входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона. Из американского континента в нем принимают участие Канада, США, Мексика, Чили и Перу.
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