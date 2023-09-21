Вучич заявил, что Запад демонстрирует лицемерие в своих обвинениях в адрес Путина

Западные страны лицемерны в обвинениях в адрес российского президента в связи с конфликтом на Украине, так как те же самые страны использовали такие же тезисы при бомбардировках НАТО Союзной Республики Югославии. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации в Нью-Йорке.

"Практически все западные страны грубо нарушили положения резолюции 1244 СБ ООН. Они отказались от тех принципов, которые, как сегодня они говорят, они защищают. Это произошло 24 и 15 лет назад соответственно. Это стало беспрецедентным событием в истории мира. Самые могущественные 19 стран приняли решение без участия СБ ООН, повторюсь, без решения СБ ООН, жестоко напасть и наказать суверенную страну в Европе. Как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу", - указал Вучич.

Видео дня

"Тем не менее они возмущаются, когда президент России употребляет те же самые высказывания <...> они забыли, что они сами тогда использовали те же самые слова, - подчеркнул сербский лидер. - Но хуже всего то, что все те, кто использовал агрессию против Сербии, сегодня поучают нас о территориальной целостности Украины".

"В этом зале два дня назад президент США говорил о самом важном принципе в отношениях между странами, а именно об уважении их территориальной целостности и суверенитета", - заявил Вучич, отметив, что в тот же день на полях ГА ООН он увидел премьер-министра непризнанного Косова, который вопреки резолюции ООН "считается президентом независимой страны, которая образовалась путем незаконного выхода из состава Сербии".

"Буквально в нескольких метрах от этого зала министр иностранных дел Германии говорила о том, что Германия твердо соблюдает все требования, принципы и решения ООН, и они никогда от них не откажутся. Все это было бы хорошо, если бы это было правдой", - указал глава государства.

Бомбардировки НАТО

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия. Главной целью воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 12,5 тыс., две трети из которых - гражданские жители. По сведениям сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из них 10-18 тыс. умерли.