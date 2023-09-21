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Эрдоган считает неправильным негативное отношение к России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не считает правильным негативное отношение к России со стороны стран Запада, так как это "не обычная страна". Об этом он заявил в интервью турецким СМИ в Нью-Йорке.

Эрдоган прокомментировал негативное отношение к России
© globallookpress.com

"И лидеры, и премьер-министры негативно относятся к [президенту России Владимиру] Путину. Конечно, у нас нет такого же отношения, мы его не отражаем.

Эрдоган пообещал, что Турция продолжит поддерживать позитивные отношения с Россией

Я тоже не считаю такое отношение правильным, потому что Россия - это не обычная страна. Россия занимает [лидирующие] места и по площади, и по своему положению в мире", - приводит слова Эрдогана государственное агентство Anadolu Ajansı.

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