Эрдоган: Турция в отличие от Европы не испытывает дефицита газа благодаря поставкам из РФ

Турция в отличие от Европы не испытывает дефицита природного газа, получая более 50% этого энергоносителя из России . Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ в Нью-Йорке.

"В настоящее время почти половину природного газа мы поставляем из России, - приводит его слова государственное агентство Anadolu Ajans . - Европа испытывает серьезный дефицит природного газа. Мы же, напротив, не испытываем дефицита природного газа в промышленности и так далее. Сейчас наступает зимний сезон. Я надеюсь, что мы больше не столкнемся с такой проблемой".