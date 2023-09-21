Столтенберг посоветовал не сотрудничать с РФ в энергетике даже после СВО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада больше не стоит сотрудничать с Россией в сфере энергетики даже после окончания СВО. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В энергетике ситуация изменилась фундаментально. <...> Раньше многие европейцы думали, что зависимость от российских энергоносителей – это абсолютно нормально. Они ошиблись… Мы не должны повторить эту ошибку и вновь впасть в зависимость от газа и энергии из России», – заявил он.
Столтенберг также подчеркнул, что это касается и зависимости стран Запада от Китая. «Я не говорю о необходимости не сотрудничать с Китаем, но не быть слишком от него зависимыми», – добавил он.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Украина не может присоединиться к НАТО, пока не закончит боевые действия.