В Венгрии отреагировали на жалобу Украины в ВТО

«Это разрушает наш рынок, уничтожает фермеров, и очевидно, что мы этого не допустим. Но первоначальное соглашение касалось не импорта зерна в Венгрию, а обеспечения транзита. И мы продолжаем его обеспечивать. Так что, если честно, мы не понимаем подход Украины и ее позицию», — добавил он.