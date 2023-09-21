В Венгрии отреагировали на жалобу Украины в ВТО
Будапешт не допустит, чтобы поставки украинского зерна навредили ее фермерам и рынку, изначальные договоренности с Киевом касались только транзита продовольствия, а не его импорта. Таким образом на жалобу Киева в ВТО отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает «РИА Новости».
Он отметил, что Будапешт сделал «огромные инвестиции» в обеспечение транзитных поставок украинского зерна через Венгрию в порты Хорватии или Румынии и продолжает держать этот «коридор открытым».
По словам Сийярто, изначальные договоренности с Киевом именно это и предполагали, речи об импорте в страну их продукции не было.
«Это разрушает наш рынок, уничтожает фермеров, и очевидно, что мы этого не допустим. Но первоначальное соглашение касалось не импорта зерна в Венгрию, а обеспечения транзита. И мы продолжаем его обеспечивать. Так что, если честно, мы не понимаем подход Украины и ее позицию», — добавил он.
В заключение Сийярто подчеркнул, что ситуация по данному вопросу является «очевидной», но если необходимо, то Будапешт готов провести переговоры с Киевом.